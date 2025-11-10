Щонайменше 500 млн грн необхідно на поповнення бібліотечних фондів в 2026р - директорка УІК

Фото: https://www.facebook.com

В.о. директорки Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляє про необхідність щонайменше 500 млн грн на поповнення бібліотечних фондів у 2026 році, в профільному комітеті Верховної Ради говорять, що це малоймовірно.

"Є дуже багато питань про закупівлю для бібліотек. Давайте будемо відверті: не буде так, що держава під час війни пів мільярда гривень буде давати просто на те, щоб закупити книжки для бібліотек. Але є ідея, і я її підтримую, про формат, за яким працює Український культурний фонд: коли є виділені кошти 50/50 від держави і громади. Це хороший варіант для того, щоб почати і показати, що це потрібно, зокрема громадам", - сказала заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") на зустрічі Українського інституту книги з представниками видавничої галузі.

У свою чергу директорка УІК Олександра Коваль зазначила, що в ідеалі на поповнення бібліотечних фондів на 2026 рік потрібно навіть не 500 млн грн, а 1,2 млрд грн.

"Якщо б нам дали хоча б ці 500 млн грн, то ми могли б закупити 1,5 млн примірників для бібліотек, і це би нам дало аж 1,5% коефіцієнту оновлення фондів при соціальному нормативі 5%", - додала вона.

Коваль також поскаржилася, що не знайшли аргументів для переконання чинної влади у тому, що книжки в бібліотеках - це важливо.

Крім того, директорка УІК, коментуючи в мережі Facebook дискусію на зустрічі з представниками галузі, зазначила, що 1,5 млн примірників, на які потрібно 500 млн грн - це не на всі бібліотеки, а на 1,5 тис. бібліотек - 1 тис. примірників на кожну.

"Це небагато. Як для читачів, так і для видавців. Але це швидкі і реальні гроші, які в бюджеті є, але планують їх витрачати на щось інше", - написала вона.

Як повідомлялося, 16 грудня 2024 року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн. на книжки за допомогою застосунку "Дія".

15 жовтня в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій заявили, що думають над тим, щоб профінансувати наповнення фондів бібліотек за рахунок коштів програми "єКнига".

