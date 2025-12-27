Інтерфакс-Україна
Події
00:24 27.12.2025

Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

1 хв читати

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 100 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 50 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 100 окупантів, з яких 71 безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також Сили оборони знищили чотири одиниці автомобільного транспорту, 26 безпілотних літальних апаратів, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА, два пункти управління, склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, також уразили артилерійську систему, бойову броньовану машину, автомобіль та шість укриттів для особового складу ворога.

Загалом від початку доби на покровському напрямку російські підрозділи 50 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033asMELPjQbgap2gW4KCQ5wiu33wf4G1qCc8b6MvwKCUTCVSiwrVHUcqezhfxzasil

20:54 26.12.2025
Генштаб ЗСУ: Уражено низку військових складів та "спецназ" окупантів на ТОТ Донецької області

19:31 26.12.2025
У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

06:55 26.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 840 військовослужбовців - Генштаб

22:05 25.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 115 ворожих атак - Генштаб

10:41 25.12.2025
Військовий про ситуацію у Куп'янську: росіяни в місті є, але в дуже малій кількості, повного контролю не мають

02:12 25.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 130 ворожих атак - Генштаб

20:10 23.12.2025
Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в центрі блокується просування противника – УВ "Схід"

23:51 22.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби майже 200 ворожі атаки ще на 10 напрямках - Генштаб

22:29 22.12.2025
Ворог за добу втратив 174 особи на покровському напрямку - Генштаб

00:27 22.12.2025
Ворог окупував Званівку та просунувся у кількох населених пунктах на Слов'янському напрямку - DeepState

