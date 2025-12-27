Ворог за добу втратив 100 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 100 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 50 наступальних дій, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 100 окупантів, з яких 71 безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Також Сили оборони знищили чотири одиниці автомобільного транспорту, 26 безпілотних літальних апаратів, два термінали супутникового зв’язку, антену управління БпЛА, два пункти управління, склад боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, також уразили артилерійську систему, бойову броньовану машину, автомобіль та шість укриттів для особового складу ворога.

Загалом від початку доби на покровському напрямку російські підрозділи 50 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033asMELPjQbgap2gW4KCQ5wiu33wf4G1qCc8b6MvwKCUTCVSiwrVHUcqezhfxzasil