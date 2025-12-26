Інтерфакс-Україна
16:52 26.12.2025

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Рішення Харківської міської ради щодо звільнення підприємців від сплати місцевих податків і зборів виправдало себе, вважає міський голова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

"Завдяки цьому механізму сьогодні у Харкові 127 тисяч ФОПів. До початку повномасштабного вторгнення їх було лише 120 тисяч. Це свідчить про те, що наше рішення цілком себе виправдало", - сказав Терехов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, з квітня 2024 року, коли було вперше прийнято рішення щодо податкових пільг для бізнеса, втрати міського бюджету склали близько 2 млрд. грн, але отриманий натомість соціальний і економічний ефект значно більший.

"Ми чітко усвідомлювали, що підтримка бізнесу – це інвестиції у стабільність міста, це збереження економіки і робочих місць. Завдяки нашому рішенню бізнес отримав можливість залишати обігові кошти і направляти їх у діяльність, платити заробітні плати, продовжувати роботу і хоча б мінімально інвестувати у відновлення. Тобто ми отримали соціальний ефект не менш важливий за економічний. Бо люди зберігають роботу, дохід, а отже і можливість залишатися жити у місті, а не їхати звідси у пошуках кращої долі... Про його (рішення - ІФ-У) ефективність також свідчить масштабування нашої ініціативи на інші прифронтові громади. Цим шляхом пішли Запоріжжя і Суми, розглядають таку перспективу у Миколаєві", - сказав Терехов.

Він зазначив, що у Харкові також діють й інші механізми підтримки бізнесу.

"Вже діє механізм часткової компенсації для малого і середнього бізнеса відсоткових ставок до 50% за кредитами у національній валюті на суму до 300 млн. грн на строк до 5 років. Це один з небагатьох інвестиційних інструментів, якими підприємці реально користуються. Але таких інструментів потрібно набагато більше. Крім того, у Харкові на базі одного з ЦНАПів працює бізнес-хаб. Це сервісна точка входу для бізнеса, де підприємці можуть отримати консультації щодо реєстрації, ведення справи, доступу до грантових програм, участі в державних, міжнародних інвестиційних і інших фінансових програмах без зайвої бюрократії, що дуже важливо", - сказав Терехов.

За його словами, у 2026 році стартує ваучерна підтримка участі місцевих товаровиробників у виставково-ярмаркових заходах в Україні і за кордоном, яка допоможе просувати харківську продукцію на нові ринки збуту. Крім того, у розробці перебуває механізм підтримки ветеранського підприємництва.

"Тобто наш підхід дуже простий. Ми не можемо дозволити собі у прифронтовому місті декларативні програми з підтримки бізнесу. Потрібні реальні інструменти, які працюють. Тільки тоді бізнес буде залишатися. На рівні Асоціації прифронтових міст і громад ми постійно говоримо про системні рішення. Як я вже казав, бізнес у прифронтових регіонах працює в умовах, де звичайні ринкові інструменти не діють. Тому потрібні спеціальні механізми. Це перш за все страхування воєнних ризиків, це доступні кредити, це гранти на запуск і розвиток бізнесу та компенсації для постраждалих підприємців. Підтримка прифронтового бізнесу – не благодійність, а цілком прагматична стратегія", - підсумував Терехов.

Теги: #харків #війна #терехов #податки

