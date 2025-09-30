Україна вдруге візьме участь у міжнародному книжковому ярмарку LIBER у Мадриді - УІК

Україна вдруге візьме участь у міжнародному книжковому ярмарку LIBER у Мадриді (Іспанія), повідомляє Український інститут книги (УІК).

"7–9 жовтня у Мадриді відбудеться 43-й Міжнародний книжковий ярмарок LIBER. Це найбільша платформа в Іспанії, присвячена іспаномовному книговиданню. Цьогоріч вона стане місцем зустрічі понад 350 видавців і компаній із 63 країн. Програма події також включає насичений цикл професійних конференцій для обговорення й аналізу актуальних питань книжкової галузі", - йдеться у повідомленні УІК.

Зазначається, що протягом трьох днів LIBER стане майданчиком для зустрічі провідних гравців книговидавничого ринку: видавничих компаній, дистриб’юторів, літературних агентів, професійних асоціацій, постачальників та сервісних компаній.

В Інститут книги розповіли, що Україна вдруге візьме участь у ярмарку, де представить національний стенд 14С02, організований УІК та Літературною платформою "Фронтера"

Зокрема, свої книжкові новинки тут презентують 12 видавництв: "Богдан", "ist publishing", "Ukraїner", "Ранок-креатив", "РОДОВІД", "Вільний Вітер", "Компас", "Ковила Паблішинг", "Видавництво Національного центру "Мала академія наук України", Платформа вільнодруків "Антивидавництво", "Видавництво Анетти Антоненко", "Фоліо".

Крім того, 8 жовтня під час ярмарку LIBER також відбудуться дві події, організовані УІК у співпраці з "Фронтерою" – дискусія про український книжковий ринок та відкрита лекція "Коли поезія стає феноменом".

Як повідомлялося, фокусна тема України на Франкфуртському книжковому ярмарку 77-му Франкфуртському книжковому ярмарку, який відбудеться з 15 до 19 жовтня 2025 року, визначена як "Доповнення" (Filling in).