Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих у Харкові через авіаційний удар по Шевченківському району зросла до шести людей, серед них – 9-місячна дитина, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Прокурори фіксують наслідки авіаудару по Харкову: двоє загиблих, шестеро поранених, серед них дитина. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокуратура у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Слідством встановлено, що 26 грудня близько 15:50 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по Шевченківському району м. Харкова. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Один із них перебував за кермом автомобіля. Вибуховою хвилею автівку відкинуло на кілька десятків метрів. Другий загиблий — працівник СТО.

Ще шестеро людей отримали поранення, серед них дев’ятимісячна дівчинка.

Пошкоджено СТО, автомобілі, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

За попередньою інформацією, війська РФ завдали удару по місту УМПБ-5 з території Бєлгородської області РФ.