Інтерфакс-Україна
Події
19:59 26.12.2025

Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

1 хв читати
Кількість постраждалих у Харкові зросла до шести людей – Офіс генпрокурора

Кількість постраждалих у Харкові через авіаційний удар по Шевченківському району зросла до шести людей, серед них – 9-місячна дитина, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Прокурори фіксують наслідки авіаудару по Харкову: двоє загиблих, шестеро поранених, серед них дитина. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокуратура у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Слідством встановлено, що 26 грудня близько 15:50 збройні сили РФ завдали авіаційного удару по Шевченківському району м. Харкова. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Один із них перебував за кермом автомобіля. Вибуховою хвилею автівку відкинуло на кілька десятків метрів. Другий загиблий — працівник СТО.

Ще шестеро людей отримали поранення, серед них дев’ятимісячна дівчинка.

Пошкоджено СТО, автомобілі, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

За попередньою інформацією, війська РФ завдали удару по місту УМПБ-5 з території Бєлгородської області РФ.

 

Теги: #харків #постраждалі #авіаудар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:36 26.12.2025
Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

Уряд переспрямував 69,8 млн грн на ремонт лікарні та двох багатоповерхівок в Харкові – прем'єр

18:45 26.12.2025
Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області, двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки

Окупанти атакували три райони Дніпропетровської області, двоє цивільних поранені, пошкоджені будинки

17:21 26.12.2025
У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

16:52 26.12.2025
У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

16:34 26.12.2025
Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

16:27 26.12.2025
У Харкові щонайменше один загиблий і троє постраждалих

У Харкові щонайменше один загиблий і троє постраждалих

16:23 26.12.2025
Внаслідок ворожого авіаудару по Харкова є загиблі і постраждалі – мер

Внаслідок ворожого авіаудару по Харкова є загиблі і постраждалі – мер

16:07 26.12.2025
Харків атакований ворожими КАБами, наслідки уточнюються

Харків атакований ворожими КАБами, наслідки уточнюються

20:04 25.12.2025
Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

Кількість постраждалих в Чернігові зросла до десяти людей – поліція

20:15 24.12.2025
На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

На Сумщині через ворожі атаки вже постраждало п'ятеро людей - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі, Україна поінформує партнерів та готуватиме відповіді – Зеленський

ОСТАННЄ

Київ закупив 4,5 тис. одиниць резервного живлення для будинків, підготовлено майже 300 генераторів – мер

У Гуляйполі було достатньо бійців, щоб захистити КСП - командир 1 ОШП Філатов

Зеленський доручив модернізувати систему розподілу дронів та пропрацювати зміни до стратегії захисту неба

Свириденко: Державні замовники зброї отримали право укладати контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг на весь виробничий цикл

Зеленський скоординував позиції з Рютте перед зустріччю з Трампом

Зеленський виловив вдячність Канаді за "розуміння необхідності спільної роботи" заради безпеки

Міністр оборони повідомив про створення банківського консорціуму для кредитування підприємств ОПК на 21,5 млрд грн

Україна не планує продавати стратегічні об’єкти, критично важливі для продовольчої безпеки - Соболев

Фонд підтримки енергетики акумулював понад EUR1,5 млрд грантів партнерів на відновлення енергосистеми

Навроцький обговорив з Трампом російсько-українську війну та узгодження мирного плану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА