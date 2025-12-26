Інтерфакс-Україна
17:21 26.12.2025

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

Внаслідок російського авіаудару по Харкову двоє людей загинули, ще п’ятеро, серед яких 9-місячна дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Загинули 55-річний та 40-річний чоловіки. Серед постраждалих 46-річна та 57-річна жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, 20-річна та 73-річна жінки отримали вибухові поранення. Вони шпиталізовані. 9-місячна дівчинка також шпиталізована до лікарні", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу рух транспорту на ділянці вулиці Клочківської — від вулиці Олексіївської до проспекту Перемоги — тимчасово перекрито.

