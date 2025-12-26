Інтерфакс-Україна
Події
20:54 26.12.2025

Генштаб ЗСУ: Уражено низку військових складів та "спецназ" окупантів на ТОТ Донецької області

1 хв читати

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження в ніч проти п'ятниці складу матеріально-технічних засобів та "спецназу" окупантів на ТОТ Донецької області.

"Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 грудня 2025 року уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області - зосередження живої сили зі складу 14 бригади спеціального призначення в н.п. Бердянське та склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого", - йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм-каналі.

Зазначається, що втрати загарбників наразі уточнюються.

"Окрім того, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що знаходився у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині", - додали у Генштабі.

 

Теги: #донеччина #генштаб #склади

