Генштаб ЗСУ: Уражено низку військових складів та "спецназ" окупантів на ТОТ Донецької області

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження в ніч проти п'ятниці складу матеріально-технічних засобів та "спецназу" окупантів на ТОТ Донецької області.

"Підрозділи Сил оборони України в ніч на 26 грудня 2025 року уразили цілі противника на тимчасово окупованій території Донецької області - зосередження живої сили зі складу 14 бригади спеціального призначення в н.п. Бердянське та склад матеріально-технічних засобів 228 мотострілецького полку в районі Старобешевого", - йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм-каналі.

Зазначається, що втрати загарбників наразі уточнюються.

"Окрім того, за результатами попередніх уражень, підтверджено знищення складу ПММ окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога, що знаходився у районі тимчасово окупованого міста Волноваха на Донеччині", - додали у Генштабі.