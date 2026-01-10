Інтерфакс-Україна
Події
12:48 10.01.2026

Російські обстріли за добу забрали життя одного мирного жителя Донецької області, 2 поранені, зруйнована багатоповерхівка – обладміністрація

1 хв читати
Російські обстріли за добу забрали життя одного мирного жителя Донецької області, 2 поранені, зруйнована багатоповерхівка – обладміністрація
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Житель села Зелене Краматорського району Донецької області загинув, ще двоє жителів району отримали поранення внаслідок російських обстрілів минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу вранці.

"Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 11 приватних будинків, 4 автомобілі, лінії електропередач та газогін. У Зеленому Олександрівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків і лінію електропередач. У Дружківці пошкоджено 3 будинки; у Кіндратівці поранено людину", - написав Філашкін в Телеграм.

Крім того,у Свято-Покровському Сіверської громади Бахмутського району обстрілами було пошкоджено будинок, а у Добропіллі Покровського району пошкоджено дві адмінбудівлі та лва інфраструктурні об'єкти.

У Білозерському Покровського району зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок, пошкоджено ще вісім багатоповерхівок.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 150 людей, у тому числі 35 дітей.

Теги: #донеччина #філашкін #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:23 09.01.2026
Зеленський: У Києві мають бути всі резервні схеми протидії спробам окупантів вимкнути місто

Зеленський: У Києві мають бути всі резервні схеми протидії спробам окупантів вимкнути місто

11:37 08.01.2026
Чотири людини поранені у Херсоні через російський обстріл

Чотири людини поранені у Херсоні через російський обстріл

19:33 07.01.2026
Стало відомо про другого загиблого через масований удар по Одесі – ОВА

Стало відомо про другого загиблого через масований удар по Одесі – ОВА

17:55 07.01.2026
Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

Жінка загинула на Дніпропетровщині через атаку БпЛА, поранений рятувальник – ДСНС

15:11 07.01.2026
63 ОМБ: на Донеччині взято у полон російського військового родом з Уганди

63 ОМБ: на Донеччині взято у полон російського військового родом з Уганди

14:55 05.01.2026
Сили оборони відбивають штурм Гришиного, ситуація у Мирнограді складна – 7 корпус ДШВ

Сили оборони відбивають штурм Гришиного, ситуація у Мирнограді складна – 7 корпус ДШВ

02:32 03.01.2026
Кількість загиблих у Харкові зросла до двох

Кількість загиблих у Харкові зросла до двох

22:34 02.01.2026
УЧХ працює на місці удару російських ракет у Харкові

УЧХ працює на місці удару російських ракет у Харкові

21:15 02.01.2026
У Харкові під завалами знайдено тіло дитини

У Харкові під завалами знайдено тіло дитини

10:22 02.01.2026
Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень через російськи обстріли на Донеччині – ОВА

Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень через російськи обстріли на Донеччині – ОВА

ВАЖЛИВЕ

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

ОСТАННЄ

Велика Британія виділяє GBP200 млн на підготовку військ до розгортання в Україні – ЗМІ

Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

Весь електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не працюватиме – Київпастранс

Центр спецоперацій "Альфа" уразив кожен 6-й російський танк на фронті - СБУ

Медзаклади Києва готові до роботи в умовах масштабних знеструмлень– голова комісії Київради

Буданов провів нараду з військовими та правоохоронцями щодо корупції в ТЦК та СЗЧ в армії

Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози

Макрон представив парламентарям план розміщення 6 тис французьких військових в Україні в тилу – ЗМІ

Енергопостачання в Києві відновлюється після ліквідації проблеми на одній з ланок енергосистеми – КМВА

У Дніпрі нічним ударом РФ пошкоджені 9 багатоповерхівок, понад 50 тис людей без світла – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА