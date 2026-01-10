Російські обстріли за добу забрали життя одного мирного жителя Донецької області, 2 поранені, зруйнована багатоповерхівка – обладміністрація

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Житель села Зелене Краматорського району Донецької області загинув, ще двоє жителів району отримали поранення внаслідок російських обстрілів минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу вранці.

"Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 11 приватних будинків, 4 автомобілі, лінії електропередач та газогін. У Зеленому Олександрівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5 будинків і лінію електропередач. У Дружківці пошкоджено 3 будинки; у Кіндратівці поранено людину", - написав Філашкін в Телеграм.

Крім того,у Свято-Покровському Сіверської громади Бахмутського району обстрілами було пошкоджено будинок, а у Добропіллі Покровського району пошкоджено дві адмінбудівлі та лва інфраструктурні об'єкти.

У Білозерському Покровського району зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок, пошкоджено ще вісім багатоповерхівок.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 150 людей, у тому числі 35 дітей.