20:05 24.11.2025

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії перебіг переговорів у Женеві

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом перебіг українсько-американських переговорів у Женеві щодо мирного врегулювання.

"Говорив із прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Пан прем’єр-міністр зараз в Анголі, де триває саміт ЄС – Африканський Союз. Там багато уваги Україні, і я вдячний за таку підтримку. Я розповів про перебіг учорашніх зустрічей у Женеві та результати, які вони принесли. Упродовж найближчої години очікую на детальну доповідь української делегації", - написав Зеленський у Телеграмі у понеділок.

Президент зазначив важливість залучення до переговорів європейської сторони.

"Важливо, що разом із нами до контактів з американською командою залучені також інші європейці. Майбутнє України – у Європейському Союзі, і зараз вирішуються питання спільної безпеки наших людей. Дякую за підтримку України та наших позицій", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #іспанія #зеленський

