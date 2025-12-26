Інтерфакс-Україна
17:34 26.12.2025

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

Генеральним директором АТ "Укргазвидобування" призначили Юрія Ткачука, який з травня по грудень 2025 року виконував обов’язки керівника ПАТ "Укрнафта", повідомив НАК "Нафтогаз України".

"Це одна з найвідповідальніших управлінських позицій у галузі. Тому зараз перед новим гендиректором стоїть низка критично важливих завдань. Йдеться про відновлення об’єктів після російських атак, а також збільшення обсягів видобутку газу через буріння нових свердловин, проведення капітальних ремонтів, впровадження нових технологій, інтенсифікацію видобутку на виснажених родовищах і дослідження нових перспективних ділянок", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, який у п’ятницю представив нового керівника колективу компанії.

За його словами, т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Сергій Лагно, який був призначений на цю посаду в червні 2024 року, продовжить роботу в компанії на посаді головного інженера, яку він обіймав до цього.

У релізі НАК зазначається, що призначення керівників замість тимчасово виконувачів обовʼязки (т.в.о.) у ключових компаніях групи – це завдання уряду, й "Нафтогаз" його послідовно виконує.

"Такий підхід необхідний для стабільної та ефективної роботи підприємств. Водночас хочу подякувати команді за надзусилля після обстрілів. Ви гідно й професійно проходите ці випробування. Зараз важливо залишатися зібраними, згуртованими й продовжувати роботу в тому ж темпі та з тією ж відповідальністю", – додав очільник групи "Нафтогаз".

Зазначається, що Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах. З листопада 2022 року працював фінансовим директором АТ "Укрнафта", де відповідав за фінансову стратегію, ризик-менеджмент та інвестиційну політику.

Як повідомлялося, наглядова рада АТ "Укрнафта" за результатами відбору на конкурсній основі обрала головою правління компанії Богдана Кукуру, який до свого призначення обіймав посаду директора з виробництва, головного інженера "Укрнафти".

Теги: #нафтогаз_україни #ткачук #укргазвидобування

