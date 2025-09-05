Керівництво та наглядова рада "Нафтогазу" зустрілися з місією МВФ

Керівництво та наглядова рада групи "Нафтогаз" провели зустріч з місією Міжнародного валютного фонду, повідомив очільник групи Сергій Корецький.

"В центрі уваги – підготовка до опалювального сезону, зокрема наші кроки щодо імпорту додаткових обсягів газу та формування достатніх запасів у підземних сховищах", – написав він у Facebook у п’ятницю, зазначивши, що підтримка міжнародних фінансових інституцій є надзвичайно важливою для успішного проходження зими.

Одним з питань зустрічі, за словами Корецького, були наслідки систематичних атак РФ на цивільну газову інфраструктуру та загроза повторних терористичних ударів.

"Розповіли про заходи, які ми спільно з партнерами вживаємо для підвищення стійкості нашої енергосистеми", – вказав очільник "Нафтогазу".