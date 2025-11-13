Інтерфакс-Україна
Події
18:17 13.11.2025

Візит місії МВФ в Україну для обговорення потенційної нової програми розпочнеться дуже скоро – Фонд

3 хв читати
Візит місії МВФ в Україну для обговорення потенційної нової програми розпочнеться дуже скоро – Фонд

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) незабаром почне роботу в Україні для обговорення потенційної нової програми, обговорення під час неї будуть зосереджені на політиці захисту макроекономічної стабільності України, забезпеченні стійкості боргу та просуванні політики структурних реформ, повідомила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.

"І в цій структурній політиці буде зосереджено особливу увагу на реформах для сприяння мобілізації внутрішніх доходів та, звичайно, на посиленні боротьби з корупцією", – сказала вона на традиційному брифінгу у Фонді у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами Козак, у питанні фінансування першою критично важливою частиною обговорення буде мобілізація внутрішніх доходів та здатність використовувати місцевий внутрішній ринок для фінансування, а також постійний акцент на контролі витрат, включаючи питання надійного бюджету на 2026 рік.

Другою частиною обговорення фінансування, зазначила директорка Фонду з комунікацій, є міжнародна підтримка: який її обсяг може бути включений до програми і якими мають бути умови її надання, щоб була збережена стійкість боргу України.

"Щодо будь-яких точних цифр щодо дефіциту фінансування, то, оскільки обговорення тривають, і місія розпочнеться дуже скоро, було б передчасно надавати чіткі оцінки потреб, але, звичайно, це буде критично важливою частиною обговорень, які відбуватимуться під час місії", – наголосила Козак.

Вона уточнила, що частина роботи місії полягає у взаємодії з міжнародними партнерами для пошуку або визначення відповідних інструментів фінансування для підтримки України.

В той же час представниця МВФ ухилилася від відповіді на запитання, чи приїде до України директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.

Як повідомлялось, наразі діє 4-річна програма розширеного фінансування EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, яку було затверджено в березні 2023 року. Спершу вона передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулася до МВФ із проханням про нову програму, попередньо - на 2026-2029 рр.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив потреби бюджету України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році у $45,5 млрд, а загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування на період дії нової 4-річної програми з МВФ – від $150 до $170 млрд. За його словами, наразі непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки сягає близько $60 млрд.

Обсяг репараційного кредиту, можливість якого зараз розглядає ЄС і який може стати основою нової програми, складає EUR130-140 млрд, але кілька країн поки блокують його практичну реалізацію.

Теги: #місія_мвф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 06.09.2025
Шмигаль обговорив з делегацією МВФ видатки на оборону на 2025-2026 рр.

Шмигаль обговорив з делегацією МВФ видатки на оборону на 2025-2026 рр.

12:40 05.09.2025
Керівництво та наглядова рада "Нафтогазу" зустрілися з місією МВФ

Керівництво та наглядова рада "Нафтогазу" зустрілися з місією МВФ

11:25 03.09.2025
Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

17:08 21.08.2025
В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

12:12 18.08.2025
Україна очікує місію МВФ наприкінці серпня - Свириденко

Україна очікує місію МВФ наприкінці серпня - Свириденко

18:59 30.01.2025
Місія МВФ щодо 7-го перегляду програми EFF розпочнеться наприкінці лютого

Місія МВФ щодо 7-го перегляду програми EFF розпочнеться наприкінці лютого

12:17 27.05.2024
Місія МВФ і Україна починають переговори щодо 4-го перегляду програми EFF

Місія МВФ і Україна починають переговори щодо 4-го перегляду програми EFF

11:23 06.11.2023
Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо другого перегляду програми EFF

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо другого перегляду програми EFF

11:39 02.10.2023
Шмигаль обговорив із місією МВФ в Україні кроки для реалізації чотирирічної програми

Шмигаль обговорив із місією МВФ в Україні кроки для реалізації чотирирічної програми

10:52 01.10.2023
Делегація МВФ на чолі з заступником директора Європейського департаменту прибула в Україну

Делегація МВФ на чолі з заступником директора Європейського департаменту прибула в Україну

ВАЖЛИВЕ

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

ОСТАННЄ

В реєстрі прозорості НАЗК зареєструвалися перші 100 лобістів

Росіяни атакували цивільних, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій, троє людей загинули – 77 ОАеМБр

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

Кабмін виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах

"Укрзалізниця" та Київський авіаційний інститут запускають спільну освітню програму для залізничників

Держетнополітики 14 листопада розпочне вивчення можливих зв’язків однієї з церков Одеської єпархії із забороненою організацією

На Закарпатті викрито військового, який продавав чоловікам маршрути до Європи через віртуальні гаманці

Мешканка Костянтинівки 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі

Законопроєкт про адаптацію військових до цивільного життя готується в Раді – нардеп Тарасенко

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі, містян просять зачинити вікна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА