12:12 18.08.2025

Україна очікує місію МВФ наприкінці серпня - Свириденко

Україна очікує місію Міжнародного валютного фонду (МВФ) наприкінці серпня, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Ми в кінці серпня очікуємо місію МВФ", - сказала вона під час презентації Програми дій уряду в понеділок.

Свириденко також очікує, що частиною переговорної групи будуть депутати Верховної Ради.

"Ми дуже б хотіли, щоб вимоги наших партнерів були скоординовані з нами. Бажано скоординовані з Європейським союзом… Нам потрібно працювати, щоб програма МВФ і Європейського Союзу між собою координувалися", - додала вона.

