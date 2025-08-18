12:12 18.08.2025
Україна очікує місію МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Україна очікує місію Міжнародного валютного фонду (МВФ) наприкінці серпня, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
"Ми в кінці серпня очікуємо місію МВФ", - сказала вона під час презентації Програми дій уряду в понеділок.
Свириденко також очікує, що частиною переговорної групи будуть депутати Верховної Ради.
"Ми дуже б хотіли, щоб вимоги наших партнерів були скоординовані з нами. Бажано скоординовані з Європейським союзом… Нам потрібно працювати, щоб програма МВФ і Європейського Союзу між собою координувалися", - додала вона.