Місія МВФ прибула в Київ для обговорення перспектив 2026 року

Команда фахівців Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм розпочинає у середу у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами, йдеться у заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.

"Обговорюватимуться бюджетні плани 2026 року, середньостроковий податково-бюджетний прогноз, кредитно-грошова та валютна політики, так само як і фінансовий сектор та інші структурні реформи", – зазначила Тофано.

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний у середині серпня повідомив, що місія МВФ відвідає Україну з візитом найближчими тижнями для обговорення питання про можливість та доцільність нової програми в умовах затягування розв’язаної Росією війни, повідомив.

"Найближчими тижнями приїде місія МВФ, буде вирішуватися, чи потрібна нова програма, чи ми готуємося до 9-10-го перегляду (поточної програми) на листопад-грудень цього року. Поточна програма передбачає завершення війни до 2026 року", – сказав він журналістам.

Пишний наголосив, що багато у цій дискусії залежатиме від ходу переговорів щодо можливості встановлення довготривалого миру.

За його словами, місія має визначити геп у фінансуванні і шляхи його закриття.

Як повідомлялося за результатами 8-го перегляду програми розширеного фінансування EFF з МВФ наприкінці червня, , 9-й та 10-й перегляди, які були заплановані відповідно на кінець серпня та початок грудня цього року, об’єднані в один 9-й перегляд, який наразі запланований на четвертий квартал 2025 року.

Таку пропозицію Київ пояснив бажанням узгодити фінансування Фонду з профілем очікуваних потреб України у платіжному балансі на тлі вищих, ніж раніше прогнозувалося, надходжень у третьому кварталі 2025 року, збільшення відтоку коштів з платіжного балансу в кінці року, а також для надання додаткового часу для просування реформ.

Відповідно, об’єднаний 10-й транш за програмою МВФ тепер становитиме SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом).

Наступний графік переглядів та траншів до завершення програми навесні 2027 року залишений без змін: 11-й на початку березня-2026 – SDR0,93 млрд, а 12-й та 13-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 – відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.