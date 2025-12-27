Зеленський про діалог із суспільством щодо умов миру: в кінці-кінців є референдум, є вибори

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У мирному плані та інших документах є компромісні речі, буде діалог з суспільством, як вирішувати ці питання, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Якщо в нас будуть речі, які викликають багато запитів, є незадоволеність суспільства. Ми будемо про це говорити з суспільством і будемо думати, як вирішувати ті чи інші питання. Діалог з суспільством буде, я вважаю, що він вже є, я відкритий до цього», - сказав Зеленський журналістам у суботу.

За словами президента, також діалог з суспільством буде проводити американська сторона, зокрема, щодо гарантій безпеки - це Коаліція охочих і США.

«Я говорив з Марком Рютте, генсеком НАТО, він готовий проговорювати навіть деякі деталі щодо гарантій від коаліції охочих. Я думаю, що все це допоможе. Дуже важливо, щоб ми могли відкритися до нашого суспільства. В кінці-кінців є референдум, в кінці-кінців є вибори. Є багато інструментів, як суспільство буде показувати своє законне поле вибору», - наголосив він.