Події
13:26 27.12.2025

На Дніпропетровщині зазнали поранень дві жінки через ворожі обстріли - поліція

На Дніпропетровщині зазнали поранень дві жінки через ворожі обстріли - поліція
У Дніпропетровській області через ворожі обстріли зазнали поранень дві жінки, пошкоджено цивільні об'єкти, повідомила Національна поліція.

"Дніпропетровщина. Поранено двох жінок, пошкоджені цивільні обʼєкти: поліцейські фіксують наслідки воєнних злочинів РФ", - йдеться у повідомленні Нацполіції у телеграм-каналі у суботу.

За даними поліції, на Нікопольщині армія РФ здійснила артобстріл прибережної території Нікополя. Цілили по п’ятиповерхівках та навчальному закладу. Під час однієї з атак поранення отримала 36-річна жінка.

На Синельниківщині по території району війська РФ застосували БпЛА та керовані авіаційні бомби, влучивши по Васильківській і Покровській територіальних громадах. Постраждала 86-річна жінка, її госпіталізували до медичного закладу у стані середньої тяжкості.

