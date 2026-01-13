Інтерфакс-Україна
13:14 13.01.2026

Новий мультифункціональний простір з укриттями відкрився у Лозуватській громаді на Дніпропетровщині

Фото: https://metinvest.media/

Новий мультифункціональний простір у Лозуватській громаді на Дніпропетровщині з підвальними укриттями відкрився при підтримці гірничо-металургійної група "Метінвест".

Згідно із інформацією компанії, партнерські відносини між Лозуватською територіальною громадою і ГЗК "Метінвесту" тривають п’ять років. За цей час спільними зусиллями були реалізовані важливі проєкти, які допомагають зробити життя людей у сільській місцевості більш комфортним. Найбільшими з них є створення парку відпочинку в с.Лозуватка та відкриття адміністративно-культурного простору у с.Софіївка.

При цьому відзначається, що співпраця з групою як соціально відповідальним бізнесом – вагомий чинник розвитку територіальних громад. Вона охоплює соціальну, медичну, освітню сфери та інфраструктурні напрями. Наразі співпраця "Метінвесту" з Лозуватською територіальною громадою, де мешкає понад 19 тисяч жителів, дає позитивні результати. Яскравим прикладом втілення спільних проєктів став мультифункціональний простір, розташований у центрі с. Софіївка.

"Відкриття простору у Софіївці – наша спільна гордість. Колись це було напівпорожнє приміщення дитсадка, а тепер тут можна отримати адміністративні послуги, звернутися по допомогу до офіцера громади, а у молодіжному просторі знайти чимало цікавих занять і розваг.  Війна не зупинила нас, а ще більше сфокусувала на вирішенні потреб людей", - пояснила директорка ГО "Криворізька фундація майбутнього", координатора проєкту Олена Лещенко.

Реалізація проєкту з реконструкції та перепрофілювання будівлі дитячого садка розпочалася у 2023 році. Роботи тривали поетапно, їх контролювали експерти ГО "Криворізька фундація майбутнього". Тут провели капремонт приміщень, встановили енергозберігаючі вікна, облаштували системи опалення, водопостачання та водовідведення. Виконали цілий ряд електромонтажних, фасадних і покрівельних робіт, а також розширили заїзд та встановили пандус.

"Ідея застосувати ширше приміщення великого дитсадка у нас була давно. Знаходиться він у дуже зручному місці – прямо у центрі села. За підтримки ГЗК "Метінвесту" нам вдалося втілити у життя задумане. Тепер тут функціонує не лише садочок для малят, а й центр надання адміністративних та соціальних послуг, простір для молоді, старостат і офіс офіцера громади. Усе зручно і усе під одним дахом", – сказав голова Лозуватської територіальної громади Віталій Яценко.

У мультифункціональному просторі окрему увагу приділили безпеці. Наразі за підтриманням правопорядку у Лозуватській громаді стежать чотири офіцери. Головна поліцейська станція знаходиться у с. Вільному. Окремі офіси поліцейських створені у старостатах. Наявність такого кабінету забезпечує оперативне реагування на звернення та постійний контакт із жителями громади.

У підвальних приміщеннях закладу дошкільної освіти триває облаштування тимчасового укриття. Це теж передбачено меморандумом про співпрацю Лозуватської громади та ГЗК "Метінвесту". Тут у безпечних і комфортних умовах зможуть перебувати вихованці дитсадка, учні сусідньої школи, що знаходиться поруч, а також працівники й відвідувачі освітніх та адміністративних просторів.

Основними акціонерами групи "Метінвест" є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%). Керуючою компанією групи "Метінвест" є ТОВ "Метінвест Холдинг".

