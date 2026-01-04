РФ в неділю здійснила майже 30 атак на Дніпропетровщину, пошкоджена цивільна інфраструктура

Збройні сили РФ в неділю здійснили майже три десятки атак на Дніпропетровську область, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"По Нікопольському району російські війська били з артилерії, застосовували також FPV-дрони. Тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади", - пише він у телеграмі.

За словами глави ОВА, понівечені пʼять приватних будинків, декілька господарських споруд, парник і гараж. Також є пошкодження на території ліцею.

Також на Синельниківщину противник скерував БпЛА. Горіла господарська будівля на території приватного подвірʼя у Васильківській громаді. Пожежу загасили. У Грушівській громаді Криворізького району внаслідок атаки безпілотником побита приватна оселя.