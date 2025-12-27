Інтерфакс-Україна
Події
10:49 27.12.2025

У Києві без тепла понад 2 600 житлових будинків – мер

1 хв читати
У Києві без тепла понад 2 600 житлових будинків – мер

У Києві наразі без централізованого теплопостачання понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери, повідомив мер Віталій Кличко.

"Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери", - написав він у телеграмі.

За його словами, енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.

Він також повідомив, що на лівому березі столиці понижений тиск води внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання.

Теги: #київ #атака_рф #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:34 27.12.2025
Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

11:27 27.12.2025
Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

11:22 27.12.2025
У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

11:04 27.12.2025
Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

10:52 27.12.2025
Україну вночі атаковано майже 500 дронами, "шахедами" та 40 ракетами

Україну вночі атаковано майже 500 дронами, "шахедами" та 40 ракетами

10:43 27.12.2025
Кличко: вже 22 постраждалих у Києві

Кличко: вже 22 постраждалих у Києві

10:11 27.12.2025
Мер Києва: у Дарницькому районі є влучання БпЛА в багатоповерхівку на рівні 7 поверху

Мер Києва: у Дарницькому районі є влучання БпЛА в багатоповерхівку на рівні 7 поверху

10:00 27.12.2025
У Києві вже 19 постраждалих – Кличко

У Києві вже 19 постраждалих – Кличко

09:47 27.12.2025
Серед постраждалих у Києві двоє дітей – поліція

Серед постраждалих у Києві двоє дітей – поліція

09:33 27.12.2025
У Києві зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

У Києві зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

Україну вночі атаковано майже 500 дронами, "шахедами" та 40 ракетами

Екстрені відключення запроваджені по всій столиці – ДТЕК

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

ОСТАННЄ

В Київській області постраждали 14 людей, зокрема у Білій Церкві - п'ятеро

В Київській області запроваджено екстрені відключення світла - ОВА

Партнери України зустрінуться в січні для узгодження планів щодо гарантій безпеки після припинення вогню - ЗМІ

Екстрені відключення запроваджені по всій столиці – ДТЕК

Загинув командир "Російського добровольчого корпусу" Капустін

Міненерго: знеструмлені споживачі у м. Київ, Київській та Чернігівській областях

В Одеській області через обстріли є пошкодження на одному з елеваторів та на підприємстві з виготовлення олії, без постраждалих – ОВА

На Київщині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, є постраждалі – ОВА

У Києві вже 11 постраждалих – Кличко

Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення - ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА