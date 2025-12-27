У Києві без тепла понад 2 600 житлових будинків – мер

У Києві наразі без централізованого теплопостачання понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери, повідомив мер Віталій Кличко.

"Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери", - написав він у телеграмі.

За його словами, енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.

Він також повідомив, що на лівому березі столиці понижений тиск води внаслідок пошкоджень в системі енергопостачання.