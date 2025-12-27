Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

У складі української переговорної групи для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, ввійшли секретар РНБО Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник глави ОП Олександр Бевз і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

«Тут за американську сторону говорити я, якщо можна, не буду, тому що це вибір президента Трампа. Думаю, що наша переговорна група вам відома, окрім Рустема Умєрова, буде міністр економіки Соболєв, а також буде Андрій Гнатов, а також буде Олександр Бевз, а також буде Кислиця», - сказав Зеленський журналістам у суботу.