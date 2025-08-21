Інтерфакс-Україна
17:08 21.08.2025

В Нацбанку очікують місію МВФ найближчими тижнями для дискусій про можливу нову програму

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну з візитом найближчими тижнями для обговорення питання про можливість та доцільність нової програми в умовах затягування розв’язаної Росією війни, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Найближчими тижнями приїде місія МВФ, буде вирішуватися, чи потрібна нова програма, чи ми готуємося до 9-10-го перегляду (поточної програми) на листопад-грудень цього року. Поточна програма передбачає завершення війни до 2026 року", – сказав він журналістам.

Пишний зазначив, що багато у цій дискусії залежатиме від ходу переговорів щодо можливості встановлення довготривалого миру.

За його словами, місія має визначити геп у фінансуванні і шляхи його закриття.

Голова НБУ ще раз наголосив, що програма з МВФ є "замковим каменем" загальної міжнародної фінансової підтримки України. Він нагадав, що з моменту затвердження у березні 2023 чотирирічної року на $15,6 млрд сукупний обсяг зовнішнього фінансування в її рамках з участю міжнародних партнерів було збільшено зі $115 млрд до $153 млрд у базовому варіанті та зі $140 млрд до $165 млрд у негативному.

На думку Пишного, перенесення 9-го перегляду програми EFF з вересня на грудень та об’єднання його із 10-м переглядом свідчить, що в МВФ також думали про потенційну можливість нової програми.

Голова Нацбанку зауважив, що для прийняття позитивного рішення в цих переговорах Україні необхідно буде добре попрацювати.

"Якщо будемо неуспішні, то буде складно", – вважає він.

Як повідомлялося за результатами 8-го перегляду програми розширеного фінансування EFF з МВФ наприкінці червня, 9-й та 10-й перегляди, які були заплановані відповідно на кінець серпня та початок грудня цього року, об’єднані в один 9-й перегляд, який наразі запланований на четвертий квартал 2025 року.

Таку пропозицію Київ пояснив бажанням узгодити фінансування Фонду з профілем очікуваних потреб України у платіжному балансі на тлі вищих, ніж раніше прогнозувалося, надходжень у третьому кварталі 2025 року, збільшення відтоку коштів з платіжного балансу в кінці року, а також для надання додаткового часу для просування реформ.

Відповідно, об’єднаний 10-й транш за програмою МВФ тепер становитиме SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом).

Наступний графік переглядів та траншів до завершення програми навесні 2027 року залишений без змін: 11-й на початку березня-2026 – SDR0,93 млрд, а 12-й та 13-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 – відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.

