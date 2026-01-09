Митний безвіз-2025: IT-система європейського спільного транзиту здобула визнання в українських перевізників

Країни-учасниці конвенції про процедуру спільного транзиту у січні 2025 року перейшли на застосування NCTS Фаза 5 та почали використовувати єдину оновлену версію електронної транзитної системи, Україна підтвердила свою спроможність впроваджувати і розвивати європейські митні інструменти, повідомила Державна митна служба.

У відомстві зазначили, що впродовж 2025 року у країнах-учасницях конвенції було успішно завершено майже 96,5 тис. переміщень, розпочатих митними органами України. Водночас в Україні успішно завершено понад 45,5 тис. переміщень, ініційованих в інших державах-учасницях.

"Загалом протягом року оформлено майже 142 тис. транзитних декларацій, що стало безпрецедентним результатом для України. Лише за один 2025 рік в Україні оформлено більше транзитних декларацій, ніж за всі попередні роки міжнародного застосування NCTS разом", – розповіла Держмитслужба.

Відомство наголосило, що система NCTS дедалі активніше використовується трейдерами не лише у міжнародному, а й у внутрішньому транзиті. Порівняно з 2024 роком кількість таких переміщень зросла майже у 2,5 рази – до 24,5 тис. з 10 тис. У Держмитслужбі вважають, що це є свідченням зростання довіри бізнесу до цифрових митних рішень та їх практичної ефективності.

Попри зменшення кількості гарантій, можливість забезпечення транзитних переміщень із застосуванням загальних гарантій зросла на 51%. У 2025 році для цілей спільного транзиту в електронній транзитній системі було зареєстровано 87 загальних гарантій на суму майже EUR300 млн. Для порівняння, у 2024 році зареєстровано 109 загальних гарантій на суму понад EUR198 млн.

При цьому кількість зареєстрованих індивідуальних гарантій у 2025 році склала 22 701 на загальну суму понад EUR1 млрд. У 2024 році було зареєстровано 10 152 індивідуальні гарантії на суму понад EUR705 млн, що демонструє зростання на 44%.

Відомство звернуло увагу на те, що минулого року три суб’єкти процедури спільного транзиту отримали транзитне спрощення "використання звільнення від гарантії" на суму майже EUR27 млн. Загалом станом на кінець 2025 року в електронній транзитній системі зареєстровано 11 таких суб’єктів, а загальна сума звільнення від гарантії перевищує EUR57 млн.

"Така статистика є переконливим свідченням зростання рівня довіри до доброчесних учасників транзитних процедур та поступового переходу до європейської моделі партнерства між митницею та бізнесом", – резюмувала Держмитслужба.

NCTS (New Computerised Transit System) — єдина ІТ-система, яка об’єднує митні служби країн Європи (та деяких інших країн), яка дозволяє митникам обмінюватися даними про вантажі в режимі реального часу, а бізнесу оформлювати одну декларацію замість окремих транзитних декларацій на кожному кордоні.