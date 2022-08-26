Шмигаль: Україна отримає "митний безвіз" уже цього року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна отримає "митний безвіз" уже у 2022 році.

"Україна отримає "митний безвіз" уже цього року! Вчора Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит і спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою - учасницею конвенцій", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, "митний безвіз" - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу.

Також Шмигаль вважає, що "митний безвіз" - один із ключових напрямів побудови в Україні зручної та прозорої митниці.

"Також зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, триває робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Крім того, центральна роль у трансформації митниці надається її діджиталізації, зокрема зручному розмитненню авто через "Дію", - написав він.