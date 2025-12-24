ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів - Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Сили оборони отримають 3 млн од. FPV-дронів до кінця року, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже, виробництво інноваційних інструментів війни – наш пріоритет номер один. До кінця цього року Збройні Сили України отримають 3 млн од. FPV дронів, що майже у 2,5 рази більше, ніж було поставлено ЗСУ таких дронів торік", - написав він в телеграм-каналі у середу.

Міністр зазначив, що переважна більшість безпілотників, які вже є в арсеналі українських воїнів, – вітчизняного виробництва.

"Цього року 2,4 млн FPV дронів поставила війську "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України. Більшість з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 тис. БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня", - написав Шмигаль.

Також в арсеналі українських воїнів стало більше наземних роботизованих комплексів. Цьогоріч до підрозділів ЗСУ їх було поставлено майже 15 тис. "Це у рази більше, ніж торік", - наголосив міністр.

За його словами, НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащено бойовими модулями, вони ведуть штурмові та оборонні дії.