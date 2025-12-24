Інтерфакс-Україна
Події
11:05 24.12.2025

ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів - Шмигаль

1 хв читати
ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів - Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Сили оборони отримають 3 млн од. FPV-дронів до кінця року, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже, виробництво інноваційних інструментів війни – наш пріоритет номер один. До кінця цього року Збройні Сили України отримають 3 млн од. FPV дронів, що майже у 2,5 рази більше, ніж було поставлено ЗСУ таких дронів торік", - написав він в телеграм-каналі у середу.

Міністр зазначив, що переважна більшість безпілотників, які вже є в арсеналі українських воїнів, – вітчизняного виробництва.

"Цього року 2,4 млн FPV дронів поставила війську "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України. Більшість з них – безпілотники за прямими контрактами з виробниками. Ще 200 тис. БпЛА військові отримали через ІТ-систему DOT-Chain Defence, яку запустили наприкінці липня", - написав Шмигаль.

Також в арсеналі українських воїнів стало більше наземних роботизованих комплексів. Цьогоріч до підрозділів ЗСУ їх було поставлено майже 15 тис. "Це у рази більше, ніж торік", - наголосив міністр.

За його словами, НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащено бойовими модулями, вони ведуть штурмові та оборонні дії.

Теги: #зсу #fpv_дрони #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 23.12.2025
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів – Шмигаль

15:05 23.12.2025
Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

Шмигаль повідомив про новий експериментальний проєкт щодо АТ "Мотор Січ" для його релокації та відновлення

12:34 23.12.2025
Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

14:27 21.12.2025
У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

У с.Грабовське на Сумщині тривають бої, у Рясному росіян немає - Угруповання Об'єднаних сил

11:16 21.12.2025
Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

Росіяни перетнули кордон та вивезли понад 50 цивільних з села Грабовське на Сумщині - ЗСУ

18:59 20.12.2025
Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

Україна не зможе фінансувати армію у 800 тис. військових після війни, часткове фінансування партнерами є частиною гарантій безпеки – Зеленський

11:47 19.12.2025
Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

11:20 19.12.2025
Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

Шмигаль: Кредит ЄС на EUR90 млрд зміцнює обороноздатність України та є стратегічним кроком для безпеки Європи

10:31 19.12.2025
ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

ЗСУ: У 2025р зафіксовано більше 6,5 тис випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин на полі бою

16:36 17.12.2025
"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

"Євросолідарність" та "Голос" внесли в Раду законопроєкт про перерозподіл коштів держбюджету-2026 на ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

У Києві викрили торгівця шоколадом з психотропними грибами та вилучили у нього товару на понад 1 млн грн – прокуратура

Окупанти завдали ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова, одна людина загинула – мер

ВАР систематизувала податкові пріоритети агросектору на 2026р

Папа Римський досі сподівається на можливість Різдвяного перемир’я між РФ та Україною

14 полк СБС реорганізовано у 1 Окремий центр БпС

Порошенко передав військовим велику партію енергообладнання – генератори і зарядні станції

В акваторії порту "Південний" внаслідок останніх масованих атак стався витік рослинної олії

СБУ: затримано дезертира і аспіранта вишу, які закликали РФ до подальшого захоплення України

Аварійні відключення застосовано в кількох регіонах – "Укренерго"

Плями в морі біля узбережжя Одеси утворилися від витоку соняшникової олії - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА