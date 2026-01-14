Інтерфакс-Україна
10:45 14.01.2026

Відновлення доступу до Polymarket потребує отримання платформою ліцензії – PlayCity

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом PlayCity пояснює обмеження доступу до платформи прогнозів Polymarket в Україні наявністю функціоналу, що відповідає ознакам букмекерської діяльності, внаслідок чого платформа підлягає обов’язковому ліцензуванню.

"Українське законодавство чітко визначає ознаки азартних ігор. Якщо платформа фактично дозволяє робити ставки на події, вона підпадає під регулювання як букмекерська діяльність, що вимагає ліцензування на проведення діяльності", - повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" керівник держагентства Геннадій Новіков.

Playcity уточнило, що затверджене рішення є регуляторним заходом з метою захистити українських користувачів та забезпечити дотримання правового поля на ринку азартних ігор.

"Відновлення доступу до платформи можливе виключно після усунення виявлених порушень, або неможливості здійснення ставок з території України, або отримання ліцензії для роботи в Україні", – додали у Держагентстві.

У відомстві також зазначили, що платформа передбачала здійснення ставок на події з можливістю використання криптовалюти, що є забороненим способом участі в азартних іграх відповідно до українського законодавства.

Наголошується, що можливе подання звернення від власника вебресурсу до PlayCity та до Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) щодо повного закриття можливості участі у ставках для користувачів.

"У такому випадку доступ може бути залишений виключно для перегляду публічно представленої інформації", – пояснили у відомстві.

Як повідомлялось, домен Polymarket внесено до відкритого реєстру заборонених інтернет-ресурсів через відсутність у неї ліцензії на ведення грального бізнесу, а відповідна постанова Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) набула чинності.

Polymarket, створена 2020 року, надає змогу користувачам робити ставки в криптовалюті на результат певних подій - від політики і спорту до популярної культури. Компанія є непублічною, до числа її інвесторів входить венчурний фонд Пітера Тіля Founders Fund.

За даними видання "Forbes Україна", станом на 24 грудня 2025 року стосовно України завершеними були близько 240 парі сумарно на понад $270 млн, активними – 120 парі на понад $140 млн.

Теги: #playcity #новіков

