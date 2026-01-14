Тимошенко вручено підозру в спробі підкупу низки нардепів – САП

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вручили підозру главі фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко в спробі підкупу низки народних депутатів заради певних результатів голосування, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в САП.

"Тимошенко вручено підозру. Кваліфікація – ч. 4 ст. 369", - поінформували в САП.

Як повідомлялося раніше із посиланням на НАБУ, антикорупційне бюро та САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Ради "на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів". Попередня кваліфікація - за ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") зі свого боку повідомив, що йдеться саме про Юлію Тимошенко.

Видання "Українська правда " з посиланням на свої джерела повідомляло, що у вівторок НАБУ та САП проводили обшуки в офісі партії "Батьківщина", а згодом Тимошенко була повідомлена про підозру.

Вранці 14 січня Тимошенко на своїй сторінці в Фейсбук підтвердила факт проведення обшуків в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї.

"Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів. Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор – мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною", - написала Тимошенко.