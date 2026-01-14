Інтерфакс-Україна
Події
11:16 14.01.2026

Віткофф і Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з Путіним – ЗМІ

1 хв читати

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву, щоб зустрітися з Володимиром Путіним, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Джерела, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити приватні переговори, заявили, що зустріч може відбутися цього місяця, але попередили, що плани ще не остаточно затверджені, і терміни можуть змінитися через події в Ірані, де вже більше двох тижнів тривають заворушення, що потрясли країну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що представник Білого дому заявив, що наразі таку зустріч не заплановано. Кремль не відповів на запит про коментар.

За словами одного з джерел, залишається незрозумілим, наскільки Путін зацікавлений у цій другій зустрічі з представниками США.

Очікується, що під час обговорень буде розглянуто питання щодо гарантій безпеки, які США та Європа нададуть Україні для забезпечення дотримання будь-якої мирної угоди, а також щодо післявоєнної відбудови країни.

Теги: #кушнер #віткофф

