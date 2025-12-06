Інтерфакс-Україна
18:43 06.12.2025

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером

Зеленський разом із переговорниками провів бесіду з Віткоффом та Кушнером
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський разом з учасниками делегації – секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим - провели бесіду зі спецпосланцєм президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої обговорили "ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії".

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому. Україна налаштована працювати чесно з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир. Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую Президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин", - написав він у Телеграмі у суботу ввчері.

Президент зазначив, що чекає на детальний звіт переговорників.

"Чекаю Рустема Умєрова й генерала Гнатова з детальним звітом. Не все можемо обговорити телефоном, тому потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід – усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови", - резюмував Зеленський.

