Інтерфакс-Україна
Події
18:54 26.12.2025

Зеленський виловив вдячність Канаді за "розуміння необхідності спільної роботи" заради безпеки

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, поінформував його про хід переговорів зі Сполученими Штатами і "про перші документи, які, можна сказати, готові", висловив вдячність за "розуміння необхідності спільної роботи" заради безпеки та реального відновлення.

"Говорив із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Дуже добра розмова. Поінформував про стан нашої дипломатичної роботи зі Сполученими Штатами і про перші документи, які, можна сказати, готові. Працюємо також, щоб доробити документи, які ще потребують уваги. Ціную, що Канада чітко розуміє необхідність спільної роботи заради гарантування безпеки та реального відновлення", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у п"ятницю.

За оцінкою президента України, найближчими днями "багато може бути зроблено як на двосторонньому рівні між Україною та Сполученими Штатами, так і з нашими партнерами з Коаліції охочих. Важливо, щоб ми всі разом і конструктивно додавали Україні захисту життя, сили – нашим фронтовим позиціям і ефективності – переговорному процесу".

Президент України наголосив, що "на сьогодні саме Росія є стороною, яка гальмує та намагається витрачати час даремно".

"Ми вважаємо, що не до вихідних та перерв, коли кровопролиття не припиняється. Дякуємо всім у світі, хто підтримує саме такий підхід. Дякую, Канадо", - резюмував Зеленський

