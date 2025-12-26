Зеленський: зараз ми в Україні готуємось до зустрічей та перемовин у США, і на сьогодні наші команди досягли значного прогресу

Президенти України та Фінляндії Володимир Зеленський та Александр Стубб обмінялися думками щодо останніх контактів з партнерами, Зеленський засвідчив "значний прогрес" української та американської переговорних команд щодо досягнення миру.

"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Дякую за постійну підтримку та обмін ідеями. Поінформували один одного про наші контакти з партнерами", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що "зараз ми в Україні готуємось до зустрічей та перемовин у Сполучених Штатах, і на сьогодні наші команди – українська й американська переговорні команди – досягли значного прогресу".

Він також наголосив, що "багато зроблено в розробці необхідних гарантій безпеки, плану відновлення та економічного розвитку, а також базового документа з 20 пунктів".

"Ми однаково з Алексом сприймаємо, що інтенсивність роботи дійсно допомагає і жодного дня та жодної години не можна втрачати. Навіть зараз, коли стільки країн і лідерів святкують Різдво та готуються до Нового року, ми максимально працюємо на захист життя й на дипломатію. Робимо все, щоб був результат, і наш підхід саме такий: потрібен спільний успіх для України та всієї Європи, для Америки і президента Трампа, для всіх наших партнерів у світі і для глобального миру", - запевнив президент України.

"Дякую Стіву Віткоффу, дякую Джареду Кушнеру та всім, хто допомагає. Дякую, Алексе", - додав Зеленський.