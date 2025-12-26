21:54 26.12.2025
У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу
Фото: https://t.me/gunpKyiv
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автобусу в Києві, повідомляє пресслужба столичної поліції.
"Поліція зʼясовує обставини вибуху автобусу у Подільському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, інформація про потерпілих встановлюється. На місце скеровані наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби.
Детальніше згодом.
Раніше низка пабліків повідомляли, що на Виноградарі стався вибух у пасажирському автобусі. За їхніми даними, постраждалих не виявлено.