21:54 26.12.2025

У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

Фото: https://t.me/gunpKyiv

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автобусу в Києві, повідомляє пресслужба столичної поліції.

"Поліція зʼясовує обставини вибуху автобусу у Подільському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, інформація про потерпілих встановлюється. На місце скеровані наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Детальніше згодом.

Раніше низка пабліків повідомляли, що на Виноградарі стався вибух у пасажирському автобусі. За їхніми даними, постраждалих не виявлено.

 

