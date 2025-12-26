У Києві поліція встановлює обставини вибуху автобусу

Фото: https://t.me/gunpKyiv

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автобусу в Києві, повідомляє пресслужба столичної поліції.

"Поліція зʼясовує обставини вибуху автобусу у Подільському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, інформація про потерпілих встановлюється. На місце скеровані наряди поліції, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Детальніше згодом.

Раніше низка пабліків повідомляли, що на Виноградарі стався вибух у пасажирському автобусі. За їхніми даними, постраждалих не виявлено.