Інтерфакс-Україна
Події
15:36 26.12.2025

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

1 хв читати
Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яка була повністю присвячена дронам, лініям захисту і відповідям України.

"Так само ми говорили і про Ковель. Є проблема те, що вони (шахеди – ІФ-У) бачать наші рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі", - сказав Зеленський журналістам.

За словами президента, це "серйозне питання", і він поставив всі задачі, "на наступну Ставку буде відповідь".

Теги: #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 26.12.2025
Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

15:30 26.12.2025
Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

15:20 26.12.2025
Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

15:16 26.12.2025
Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

13:05 26.12.2025
Більшість українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення

Більшість українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення

12:20 26.12.2025
Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

08:57 26.12.2025
Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

06:55 26.12.2025
Окупанти втратили впродовж доби 840 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 840 військовослужбовців - Генштаб

22:05 25.12.2025
Сили оборони відбили з початку доби 115 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 115 ворожих атак - Генштаб

19:37 25.12.2025
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

По факту залишення КСП у Гуляйполі проводять детальне розслідування – Сили оборони півдня

ОСТАННЄ

Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

НБУ в 2026р проведе виїзні перевірки А-Банку та RozetkaPay

Бійці ГУР МО спалили ворожі засоби ППО та інші цілі в окупованому Криму

McDonald's відкрив другий ресторан в Чернівцях

Завершено досудове розслідування щодо експосадовця, який намагався нажитися на будівництві житла для військових – поліція

Гірські рятувальники завершили роботи на крісельному підйомнику на горі Захар Беркут – ДСНС

Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

В Сумах критична ситуація з теплопостачанням у зв’язку з обмеженнями електропостачання – мер

Мінфін розробляє механізм автоматичної реєстрації платників ПДВ для ФОП, пропонує зробити 2027р перехідним

На Львівщині зупинився крісельний підйомник, на якому перебуває близько 80 людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА