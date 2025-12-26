Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яка була повністю присвячена дронам, лініям захисту і відповідям України.

"Так само ми говорили і про Ковель. Є проблема те, що вони (шахеди – ІФ-У) бачать наші рубежі перехоплювачів, якими ми непогано працюємо і хочуть їх обходити. Обходять вони їх завдяки, до речі, і Білорусі, і білоруській землі", - сказав Зеленський журналістам.

За словами президента, це "серйозне питання", і він поставив всі задачі, "на наступну Ставку буде відповідь".