16:34 26.12.2025

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

У Харкові активно шукають роботу і потребують допомоги з працевлаштуванням трохи більше 10% переселенців працездатного віку, повідомив міський голова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

"Сьогодні у Харкові із загальної кількості (210 тисяч - ІФ-У) переселенців близько 93 тисяч – люди працездатного віку. З них приблизно 9 600 (трохи більше 10%) активно шукають роботу і потребують допомоги з працевлаштуванням. Тобто переважна більшість з тих, хто може працювати, так чи інакше залучені в економіку міста", - сказав Терехов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в міських закладах охорони здоров'я працюють 724 вимушених переселенців, у школах - 179, а найбільша кількість ВПО задіяна в комунальних підприємствах і підприємствах критичної інфраструктури.

"Вони (переселенці - ІФ-У) задіяні і в ремонтах житлових будинків, і в житлово-комунальній сфері, і на транспорті, і у відновленні після обстрілів", - сказав Терехов.

Він зазначив, що частина переселенців започаткувала власну справу.

"Є переселенці, які запускають власну справу. Це, до речі, досить непросто у прифронтовому місті, бо тут дуже високі ризики, обмежений доступ до кредитів і страхування. Але я спілкувався з переселенцями, які долучилися до бізнес-спільноти, і бачу, що вони дуже активні і дуже хочуть працювати. Вони шукають можливості. Звісно, ми їм допомагаємо. У Харкові вже 173 переселенці отримали мікрогранти від міста на загальну суму близько 81,5 млн грн. Вони створили 318 робочих місць. Тобто ми бачимо певний мультиплікативний ефект", - сказав Терехов.

