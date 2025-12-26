Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна буде на постійному зв’язку з європейськими партнерами, можливо буде онлайн-зустріч з ними, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Поки ми говоримо з вами, шановні журналісти, мені пишуть і дзвонять європейські лідери. Так само, як до цього у мене була Ставка. Я не міг зупинити Ставку при всій повазі до партнерів. Я буду на постійному зв'язку з ними. Ми би хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений, що саме зараз, за одну добу, ми можемо всі зібратися офлайн, але, я думаю, як мінімум, ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

Президент наголосив, що багато документів і речей також залежить від позиції Європи.

"Безумовно, якийсь формат найближчим часом ми повинні знайти - де будуть присутні не тільки Україна і Америка. І де буде представлена Європа", - зазначив він.