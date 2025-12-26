Інтерфакс-Україна
Події
15:30 26.12.2025

Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

1 хв читати
Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна буде на постійному зв’язку з європейськими партнерами, можливо буде онлайн-зустріч з ними, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Поки ми говоримо з вами, шановні журналісти, мені пишуть і дзвонять європейські лідери. Так само, як до цього у мене була Ставка. Я не міг зупинити Ставку при всій повазі до партнерів. Я буду на постійному зв'язку з ними. Ми би хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений, що саме зараз, за одну добу, ми можемо всі зібратися офлайн, але, я думаю, як мінімум, ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери", - сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

Президент наголосив, що багато документів і речей також залежить від позиції Європи.

"Безумовно, якийсь формат найближчим часом ми повинні знайти - де будуть присутні не тільки Україна і Америка. І де буде представлена Європа", - зазначив він.

Теги: #партнери #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:36 26.12.2025
Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

15:30 26.12.2025
Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

15:20 26.12.2025
Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

15:16 26.12.2025
Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

12:20 26.12.2025
Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

Трамп може зустрітися із Зеленським у неділю у Флориді - ЗМІ

08:57 26.12.2025
Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

19:37 25.12.2025
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Норвегії наступні можливі спільні кроки у розмові з США

19:33 25.12.2025
Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

Зеленський анонсував подальше посилення бойових підрозділів

18:21 25.12.2025
Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

16:24 25.12.2025
Зеленський - патріарху Варфоломію: Навіть у Святвечір і Різдвяну ніч РФ не припиняла жорстоких ударів по Україні

Зеленський - патріарху Варфоломію: Навіть у Святвечір і Різдвяну ніч РФ не припиняла жорстоких ударів по Україні

ВАЖЛИВЕ

Російські шахеди обходять рубежі перехоплювачів завдяки Білорусі – Зеленський

Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

Зеленський планує обговорити з Трампом гарантії безпеки для України

По факту залишення КСП у Гуляйполі проводять детальне розслідування – Сили оборони півдня

ОСТАННЄ

Керівник PlayCity констатує наявність квазімонополії у платіжному обслуговуванні грального бізнесу

НБУ в 2026р проведе виїзні перевірки А-Банку та RozetkaPay

Бійці ГУР МО спалили ворожі засоби ППО та інші цілі в окупованому Криму

McDonald's відкрив другий ресторан в Чернівцях

Завершено досудове розслідування щодо експосадовця, який намагався нажитися на будівництві житла для військових – поліція

Гірські рятувальники завершили роботи на крісельному підйомнику на горі Захар Беркут – ДСНС

Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

В Сумах критична ситуація з теплопостачанням у зв’язку з обмеженнями електропостачання – мер

Мінфін розробляє механізм автоматичної реєстрації платників ПДВ для ФОП, пропонує зробити 2027р перехідним

На Львівщині зупинився крісельний підйомник, на якому перебуває близько 80 людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА