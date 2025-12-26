Інтерфакс-Україна
Події
16:30 26.12.2025

Російського "крота" у ЗСУ засудили до 13 років позбавлення волі - СБУ

Військовослужбовець Сил оборони, який шпигував для РФ, отримав 13 років позбавлення волі, повідомляє Служба безпеки України.

"Як встановило розслідування, фігурантом виявився 47-річний мобілізований, який на замовлення російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) коригував ворожий вогонь по українських військах на Курському напрямку", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Співробітники СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримали "крота" у березні цього року на прикордонні Сумщини.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив зловмиснику 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"За матеріалами справи, окупанти завербували фігуранта через Телеграм-канал, де він публікував коментарі на підтримку збройної агресії рф", - зазначається у повідомленні.

Встановлено, що зрадник спочатку мобілізувався до "тилового" підрозділу, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконувала завдання в Курській області. Перебуваючи на фронті, агент збирав координати вітчизняних систем радіоелектронної боротьби та самохідно-артилерійських установок, по яких РФ готувала обстріли.

Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника ще на початковому етапі його співпраці з ворогом і затримала, коли він формував агентурний звіт для російського гру.

На місці події у "крота" вилучено телефон із картографічними позначками українських об’єктів і коментарями для куратора з РФ. Також за місцем проживання фігуранта виявлено незареєстровану зброю та набої.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).

Теги: #позбавлення_волі #сбу #шпигун

