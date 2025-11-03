СБУ затримала 18-річного ворожого інформатора, який розставляв "відеопастки" на об'єктах "Укрзалізниці"

Контррозвідка Служби безпеки України затримала 18-річного ворожого інформатора, який шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє, що зловмисник діяв у Полтавській та Кіровоградській областях.

"Для цього фігурант встановив на одному із місцевих перегонів "Укрзалізниці" приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, в такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

"Завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків"", - зазначають у відомстві.

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.