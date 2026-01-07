Інтерфакс-Україна
22:17 07.01.2026

Ворожі БпЛА вдарили по Запоріжжю, в місті перебої зі світлом та водопостачанням

Російські війська в середу вдарили безпілотниками по Запоріжжю, обійшлося без постраждалих, проте фіксуються проблеми з електро- та водопостачанням в місті, а також в Дніпрі, повідомляє Держслужба з НС.

Зазначається, що пошкоджена будівля торгівельно-побутового призначення без подальшого горіння, а також поряд розташована будівля. У ДСНС додали, що обійшлося без жертв.

Крім того, раніше телеграм-пабліки повідомили про низку вибухів та зафіксовані перебої з електро- та водопостачанням в Запоріжжі, а також про часткове зникнення електроенергії у Дніпрі.

