16:10 07.01.2026

Американський десант захопив танкер "тіньового флоту" РФ Marinera - ЗМІ

США захопили нафтовий танкер, нині відомий як Marinera та зареєстрований під російським прапором, після тижневого переслідування, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

"Захоплення, яке може посилити напруженість у відносинах з Росією, відбулося після того, як танкер, спочатку відомий як Bella-1, прослизнув через морську "блокаду" США, встановлену для танкерів, що підпадають під санкції, і відбив спроби берегової охорони США піднятися на борт", - - йдеться у повідомленні агентства у середу.

Зазначається, що операцію проводять берегова охорона та американські військові. За даними джерел агентства, під час операції поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема російський підводний човен.

Окремо, як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, берегова охорона США перехопила ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою, у водах Латинської Америки, оскільки США продовжують запроваджувати морську "блокаду" суден з Венесуели, на які поширюються санкції.

Раніше у цей день повідомлялося, що Росія відправила підводний човен та інші військові кораблі для захисту порожнього нафтового танкера, який намагається втекти від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Танкер вже понад два тижні намагається уникнути блокади санкціонованих нафтових танкерів поблизу Венесуели. Судно не пришвартувалось до Венесуели та не завантажило нафту. Хоча судно порожнє, берегова охорона США вела переслідування судна в Атлантичному океані в рамках ширшої кампанії із виявлення та арешту "тіньового флоту", що транспортує нелегальну нафту по всьому світу, зокрема нафту з російського чорного ринку.

За даними ЗМІ, троє американських чиновників підтвердили, що Росія звернулася до США з вимогою припинити переслідування судна. Міністерство закордонних справ РФ через державні медіа заявило, що "із занепокоєнням" стежить за ситуацією.

