Інтерфакс-Україна
Події
12:03 07.01.2026

Поїзд №95/96 Київ-Рахів у тестовому режимі матиме доступ до швидкісного інтернету вартістю 120 грн на добу – "Укрзалізниця"

2 хв читати
Поїзд №95/96 Київ-Рахів у тестовому режимі матиме доступ до швидкісного інтернету вартістю 120 грн на добу – "Укрзалізниця"

Поїзд №95/96 Київ-Рахів у тестовому режимі матиме повний доступ до швидкісного інтернету з вартістю 120 грн на добу без обмеження трафіку, йдеться у повідомленні АТ" Укрзалізниця".

"У поїзді "Гуцульщина" №95/96 Київ-Рахів доступ до мережі тепер матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда. Повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб – без будь-яких обмежень по швидкості", – зазначила "Укрзалізниця" у Телеграм-каналі у середу.

У компанії додали, що кожному пасажиру доступні 10 хв безкоштовного інтернету для тестування послуги та надсилання термінових повідомлень, надалі здійснити оплату можна онлайн платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay.

Крім того, послуга забезпечується обладнанням Starlink, що було протестоване на деяких дипломатичних рейсах АТ "Укрзалізниці ".

"Вагони "Гуцульщини" обладнані партнером без залучення інвестицій з боку "Укрзалізниці", – наголосили у компанії.

Зазначається, що за умови стабільного попиту на послуги, компанія проведе конкурс, щоб обрати постачальника, який масштабує проєкт на інші поїзди.

"Розширення доступу до Wi-Fi в поїздах далекого сполучення — це ще один крок у становленні сучасної, клієнтоорієнтованої транспортної інфраструктури", – зауважив у релізі віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

В "Укрзалізниці" уточнили, що цей проєкт реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України.

У компанії також нагадали, за підтримки Міністерства цифрової трансформації вже обладнано доступом до швидкісного інтернету всі 16 поїздів "Інтерсіті+".

Теги: #укрзалізниця #поїзд #wi_fi

