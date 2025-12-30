"Укрзалізниця" з партнерами обладнала 100 вагонів як мобільні хаби обігріву, зв’язку та дозвілля

Фото: https://t.me/UkrzalInfo

АТ "Укрзалізниця " обладнало 100 власних вагонів як тимчасові мобільні пункти обігріву, зв’язку та дозвілля у відповідь на знеструмлення по всій країні, йдеться у повідомлені компанії у вівторок.

"Укрзалізниця" за допомогою партнерів – All Hands&Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork – обладнала 100 своїх вагонів як тимчасові мобільні пункти обігріву, зв’язку та дозвілля", – йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі компанії.

Зазначається, що у вагонах є повноцінна система опалення. Крім того, вони оснащені зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення, мікрохвильовками, холодильниками та комплектами Starlink для безперебійного зв’язку.

В "Укрзалізниця" додали, що кожен із 100 вагонів може використовуватися по запиту місцевих органів влади як безкоштовний мобільний хаб із постійним автономним живленням.

Окремо у компанії зазначили, що вагони мають облаштоване дитяче купе з ігровими наборами, а також купе для комфортного перебування з домашніми улюбленцями.