Активісти встановлюють на столичній ВДНГ загальнодоступну мобільну лазню та намет для обігріву

Фундатор спільноти One Life Артемій Сурін повідомив про відкриття на території ВДНГ у Києві у п’ятницю безкоштовної мобільної бані та теплої палатки, "щоб попити гарячого чаю і спокійно охолонути після".

"Київ мерзне так, що це жах наяву. Зараз критична потреба – дати людям тепло… На ВДНГ ми ставимо мобільну баню і велику теплу надувну палатку, щоб прогрівати киян під час блекаутів. Безкоштовно… Це не "розвага". Це проста фізіологічна допомога", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Баня працює за погодинними слотами, щоб уникнути скупчень. Організатори просять допомоги зі встановленням бані та дровами.