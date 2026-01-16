12:05 16.01.2026
Активісти встановлюють на столичній ВДНГ загальнодоступну мобільну лазню та намет для обігріву
Фундатор спільноти One Life Артемій Сурін повідомив про відкриття на території ВДНГ у Києві у п’ятницю безкоштовної мобільної бані та теплої палатки, "щоб попити гарячого чаю і спокійно охолонути після".
"Київ мерзне так, що це жах наяву. Зараз критична потреба – дати людям тепло… На ВДНГ ми ставимо мобільну баню і велику теплу надувну палатку, щоб прогрівати киян під час блекаутів. Безкоштовно… Це не "розвага". Це проста фізіологічна допомога", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Баня працює за погодинними слотами, щоб уникнути скупчень. Організатори просять допомоги зі встановленням бані та дровами.