Інтерфакс-Україна
Події
13:55 28.04.2025

На фестивалі "Книжкова країна ІІІ" реалізовано книжок на 28 млн грн

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На фестивалі "Книжкова країна ІІІ" реалізовано книжок на 28 млн грн

Фестиваль "Книжкова країна ІІІ" (ВДНГ, 24-27 квітня) відвідало 72,5 тис. гостей, придбано приблизно 90 тис. книжок на загальну суму 28 млн грн, повідомив генеральний директор Євген Мушкін.

"Результати "Книжкової країни ІІІ" - 72 537 відвідувачів. Рік тому було 68 тис., а восени було 73 тис. І хоча різке похолодання та вітер не дали нам побити власний рекорд відвідуваності, люди купували більше книжок, ніж минулого року. За даними від учасників ярмарку на фестивалі "Книжкова країна" загалом було придбано приблизно 90 000 книжок на загальну суму 28 млн грн. І ось тут маємо рекорд", - повідомив Мушкін у Facebook.

Він також повідомив, що середній рік відвідувачів - 25 років. Більшість - з Києва (85%) та столичної області (9%), також були гості з Одеської, Полтавської, Чернігівської, Дніпропетровської, Львівської та Харківської областей.

Середня вартість книжки, за даними опитування відвідувачів, - 416 грн, за даними видавців та книгарень - 306 грн. 814 посилок з книжками було відправлено "Новою Поштою" відвідувачами прямо з фестивалю.

"За чотири дні у "Книжковій країні" відбулося 365 подій (!): 120 презентації, 72 дискусій, 63 творчих та літературних майстеркласів, 60 автограф-сесій, 30 читань, 10 сесій ігротек (змагання чи турніри з настільних ігор), чотири театральних вистави, шість квестів. Зазначені події відвідало близька 13 тис. людей", - повідомив Мушкін.

Наступна "Книжкова країна" відбудеться 25-28 вересня.

Теги: #книжковий #фестиваль #вднг

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