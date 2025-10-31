Український фільм We’re Fine здобув перемогу на Austin Film Festival та отримав право кваліфікації на "Оскар"

Документальний фільм We’re Fine від Ukrainian Witness та режисера Михайла Карпенка отримав головну нагороду у категорії Documentary Short на Austin Film Festival 2025 (AFF), повідомила пресслужба проєкту.

Заснований у 1994 році, Austin Film Festival є знаковою подією для індустрії, яка щороку оцінює мистецтво сторітелінгу та об’єднує молодих митців із провідними гравцями Голлівуду. Цьогоріч на конкурс надійшло понад 17 тис. заявок із 112 країн світу, з яких лише 35 проєктів отримали нагороди. Фільм We’re Fine став єдиною українською роботою, відзначеною журі Austin Film Festival.

Цей фільм розповідає про українських митців і волонтерів, які у 2024 році представили на фестивалі Burning Man у Неваді інсталяцію I’m Fine, створену з артефактів війни: дорожніх знаків, металевих уламків, зруйнованих конструкцій зі звільнених територій. Перемога в категорії Documentary Short надає стрічці право кваліфікації на премію "Оскар" у категорії короткометражного документального кіно.

"Інсталяція I’m Fine ніколи не була про ілюзію легкості. Йдеться про закодовані способи виживання, про гучну стійкість, яку ми пропонуємо світові. Ми створили цю роботу для того, щоб про Україну говорили як про країну, яка здатна сублімувати свої травми і переживання у мистецькі прояви. Тож я радий, що наша скульптура продовжує жити в нових вимірах і надихати людей по всьому світу", — зазначив генеральний продюсер мистецького проєкту Віталій Дейнега.

Прем’єра стрічки відбулася у жовтні 2025 на Одеському міжнародному кінофестивалі. Режисер стрічки Михайло Карпенко розповідає, що метою було "висвітлити героїчність тих, хто перетворює спустошення на діалог". Продюсерка Келсі Олук додає, що як і сама інсталяція, фільм став спільним зусиллям, і нагадує про щоденну реальність життя в Україні, яке триває навіть під обстрілами.

У команді проєкту також повідомили про номінацію на премію ADCE Awards 2025. Сайт художнього проєкту I’m Fine (Ukrainian Witness, CF. Digital) представлений серед фіналістів, які поборються за золото, срібло, бронзу або потрапляння до шортлісту. Імена переможців буде оголошено 21 листопада у Барселоні, під час церемонії нагородження ADCE Awards.