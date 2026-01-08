У Києві вдруге відбудеться фестиваль музики Бориса Лятошинського LIATOSHYNSKY SPACE 2026

Фото: Вікіпедія

З 9 по 18 січня у столиці проходитиме фестиваль музики Бориса Лятошинського LIATOSHYNSKY SPACE 2026. Перевідкриття, заснований Національною філармонією України та Фундацією Лятошинського. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури.

Фестиваль, що проводиться у Києві вже другий рік поспіль, представить серію культурних подій, присвячених творчості одного з найвизначніших українських композиторів XX століття.

За програмою заходу заплановано шість основних подій, більшість із яких пройдуть у Національній філармонії України, а також екскурсія київськими маршрутами Бориса Лятошинського. Кожен фестивальний день має власну назву — "Міфи", "Самобутність", "Книга", "Початок", "Вибір", "Кабінет", що розкриватиме концепт цьогорічного проєкту під назвою "Перевідкриття".

У межах фестивалю буде виконано твори Бориса Лятошинського, включно з Третьою симфонією, "Увертюрою на чотири українські народні теми" та Першим фортепіанним тріо, а також композиції, партитури яких тривалий час зберігалися в архівах і бібліотеках, зокрема оркестрові солоспіви, Перший струнний квартет і "Польську сюїту".

Окрім концертних виступів, фестиваль включатиме дискусії за участю провідних музикантів, філософів, кінорежисерів, мистецтвознавців, театрознавців і культурних менеджерів, серед яких: Тарас Лютий, Альберт Цукренко, Олег Михайлюта "Фагот", Ірина Цілик, Алім Алієв, Роман Меліш, Надія Ханіс, Стефанія Олійник, Станіслав Битюцький, Ганна Веселовська, Ольга Кононенко та Оксана Баршинова. Модератором дискусій виступить журналіст і медіаексперт Андрій Куликов.