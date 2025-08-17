Інтерфакс-Україна
22:27 17.08.2025

Фестиваль Bouquet Kiev Stage завершився в столиці України

Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kiev Stage завершився в столиці України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", тема війни звучала всі чотири дні фестивалю. Національний ансамбль солістів "Київська Камерата" (диригент Ніколоз Рачвелі, Грузія) розпочав фінальний концерт з виконання "Серенади для Галини" (композитор Ігор Саєнко).

Артисти посвятили її акордеоністки, викладачу кафедри народних інструментів Львівської національної музичної академії ім. Лисенка Галині Олексів, яка загинула внаслідок російської ракетної атаки на Вінницю в липні 2022 року.

Гербарії із квітів, які збирали британський солдат для своєї коханої в окопах Першої світової війни і мешканці Києва на вулицях і в парках української столиці після російських ракетних атак стали темою українсько-британського виставкового проєкту "Flowers from the frontline" ("Квіти з лінії фронту").

За словами одного з авторів ідеї вченого і дослідника Лондонського Garden Museum Філіпа Нормана, "кожна квітка, кожна стеблина в цій інсталяції - це не просто декоративний інструмент, а голос ландшафту, пораненого війною".

Актори театру ветеранів показали музично-пластичну виставу "Енеїда" (режисер Ахтем Сеітаблаєв), а автор і продюсер Олег Кохан презентував кінопроєкт "Війна очима тварин".

Восьмий фестиваль Bouquet Kiev Stage проходив в національному заповіднику "Софія Київська" 14-17 серпня.

