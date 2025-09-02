Андріївський узвіз святкує день народження: ГО "Андріївський Узвіз" запрошує на фестиваль мистецтва, музики та поезії

Вже восьмий рік поспіль серце Києва - Андріївський узвіз - перетворюється на живу сцену, де мистецтво дихає, музика надихає, а слово торкається душі. Андріївський узвіз - це більше, ніж вулиця. Це місце, де зустрічаються сила і світло, де народжується нове мистецтво, де кожен гість стає частиною великої родини. Приходьте, щоб відчути магію Узвозу, розділити любов до Києва та наповнити життя новими сенсами!

📅 6–7 вересня 🕛 Початок о 12:00

📍 Андріївський узвіз, Київ

🎟️ Вхід вільний

🏃‍♂️ Стартуємо 6 вересня ранковим забігом "За Мир" - додай енергії святу!

💛💙 Цього року на вас чекає:

Виступи легендарних оркестрів:

• "Водограй" (Вишгород) 💧

• "Гармонія" (Тараща) 🎺

• "Берег" (Дубенщина) 🌊

• "Сувенір" (Київ) 🎷

• Капела ім. Л. Ревуцького - "Золоті голоси України" 🎼

🌸 Танцювально-вокальне шоу від ансамблю "Зернятко" - барвисте, енергійне, незабутнє!

📖 Поетична сцена з сучасними авторами, серед яких:

• Ірена Слута - рекордсменка України 🌙

• Оксана Стоміна - голос Маріуполя 📚

• Відверта Берта - digital-поетка 🔥

• Максим Коровниченко, Дара, Світлана Суниця, Олеся Лужецька, В’ячеслав Купрієнко, Ольга Киця, Ірина Вазерцева, Anna Raido - кожен із них подарує вам слово, що живе.

У програмі виступи танцюристів та майстер класи з ретро-танцю

Ретро круїз велосипедистів проїде київськими вулицями, який так полюбився киянам і нагадає про мирні часи, на повернення яких ми всі так мріємо.

Ввечері ви почуєте сучасні камери на народні українські пісні та зможете насолодитися феєрічним VJ інгом від Миколи Марусика, який приїде спеціально на наш захід з фронту.

7 вересня о 18:00 на балконі Андріївської церкви вперше лунатимуть твори у виконанні Військового оркестру Національного університету оборони України під керівництвом військового диригента, майора Дмитра Дехтярьова.

🎭 Мистецький ярмарок: актори, художники, скульптори, ковалі, гончарі - з усіх куточків України.

Цього разу фестиваль має особливу мету - він благодійний. Протягом двох днів будуть збиратися донати для майстерні роти радіоелектронної боротьби 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, де вже четвертий рік служить військовий, митець Микола Марусик, який приїде спеціально з фронту, щоб виступити перед гостями.

🔗Посилання на банку

💳Номер картки банки 4874 1000 2831 3289