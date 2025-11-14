Інтерфакс-Україна
Культура
13:13 14.11.2025

Українська кінокомпанія Kalyna Film почала виробництво першого українсько-американського історичного фільму

2 хв читати
Українська кінокомпанія Kalyna Film почала виробництво першого українсько-американського історичного фільму

Українська кінокомпанія Kalyna Film розпочала виробництво першого українсько-американського історичного фільму разом у партнерстві з приватним інвестором зі США - юридичною компанією, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор із розвитку кінокомпанії у США Джо ДіРієнцо, який прибув до Києва на початок активної стадії виробництва.

За його словами, у 2025 році кінокомпанія уклала договори з іноземними партнерами щодо виробництва трьох проєктів, один з них створюється на замовлення американської сторони. Крім того, компанія відкрила офіс у Нью-Йорку.

ДіРієнцо пояснив, що в Голлівуді зростає зацікавленість українськими командами, які поєднують продуктивність із готовністю працювати в умовах, які інші ринки вважають екстремальними.

"Україна не має розкоші зволікати – і тому розвивається швидше. Ви робите те, на що інші тільки наважуються. Не сповільнюйтесь – хай світ наздоганяє", – підсумував представник Kalyna Film США.

Директор із розвитку Kalyna Film у США додав, що останніми роками американська індустрія сповільнила виробництво проєктів через складні процедури погодження, значні витрати та інші фактори, що створють контраст з Україною, де навпаки ці процеси відбуваються динамічніше.

"США залишаються прив’язаними до старих моделей роботи, бо саме вони зробили нас багатими. Україна ж розуміє, що шляху назад немає. Ви не можете вдавати, що живете у старому світі, коли змушені  створювати новий. І саме цей новий шлях зробить вас багатими", – наголосив  ДіРієнцо.

За словами ДіРієнцо, кінокомпанія Kalyna Film у 2023-2024 роках виробила понад 25 годин аудіовізуального контенту, зокрема усі проєкти було реалізовано за рахунок українського фінансування із залученням незначного європейського гранту.

Однією із стратегій кінокомпанії є виробництво контенту в Україні з подальшим виходом на ринок США, уточнив директор з розвитку Kalyna Film у США.

Теги: #фільм #kalyna_film #виробництво #культура #дірієнцо #сша #джо_дірієнцо

