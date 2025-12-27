Адміністрація Трампа підтвердила зустріч президента США із Зеленським у неділю

В адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердили, що американський лідер в неділю зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Флориді.

Згідно розкладу глави Білого дому, двостороння зустріч пройде в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом).

Біля цього курорту розташована приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго, куди, судячи з розкладу, він приїхав на вихідні.

Мар-а-Лаго - приватна резиденція у Флориді, яка належить Трампу.