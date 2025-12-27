Інтерфакс-Україна
Події
08:01 27.12.2025

Адміністрація Трампа підтвердила зустріч президента США із Зеленським у неділю

1 хв читати
Адміністрація Трампа підтвердила зустріч президента США із Зеленським у неділю

В адміністрації президента США Дональда Трампа підтвердили, що американський лідер в неділю зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Флориді.

Згідно розкладу глави Білого дому, двостороння зустріч пройде в Палм-Біч о 15:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом).

Біля цього курорту розташована приватна резиденція Трампа Мар-а-Лаго, куди, судячи з розкладу, він приїхав на вихідні.

Мар-а-Лаго - приватна резиденція у Флориді, яка належить Трампу.

 

Теги: #президенти #зустріч #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 26.12.2025
Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

Зеленський анонсував можливу онлайн-зустріч з європейськими партнерами

15:30 26.12.2025
Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

15:16 26.12.2025
Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

Трамп та Зеленський спробують в неділю завершити узгодження мирного плану – ЗМІ

08:57 26.12.2025
Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

02:41 26.12.2025
США атакували ісламістів у Нігерії за наказом Трампа

США атакували ісламістів у Нігерії за наказом Трампа

23:05 25.12.2025
Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

Сенатори США засудили вбивства мирних жителів України, вчинені під час Різдва

19:04 25.12.2025
Житель Арканзасу виграв у лотерею $1,82 млрд

Житель Арканзасу виграв у лотерею $1,82 млрд

00:05 20.12.2025
Зустріч з американськими та європейськими партнерами в США завершена, домовилися про подальші кроки - Умєров

Зустріч з американськими та європейськими партнерами в США завершена, домовилися про подальші кроки - Умєров

20:34 19.12.2025
Зеленський і Туск обговорили надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро

Зеленський і Туск обговорили надання Україні кредиту від ЄС обсягом 90 млрд євро

11:22 19.12.2025
У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

У Варшаві розпочалась зустріч Навроцького та Зеленського

ВАЖЛИВЕ

США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років – Зеленський

Ексглава "Укрнафти" Ткачук очолив "Укргазвидобування"

У Харкові 2 загиблих, 5 постраждалих – Синєгубов

У Харкові попри війну зросла кількість ФОПів, податкові пільги для підприємців виправдали себе –Терехов

Переважна кількість переселенців працездатного віку у Харкові залучені в економіку міста – мер

ОСТАННЄ

У Києві зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

У Києві вже 11 постраждалих – Кличко

Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення - ДТЕК

У Харківській області 4 загиблих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Києві зафіксовано влучання в депо та пошкодження 9-поверхівки

Українці оформили через "Дію" понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю - МВС

У Чугуєві російський БпЛА поцілив у будинок, є постраждалі

Уже восьмеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва – мер

Окупанти за добу втратили 1 240 осіб та 158 од. спецтехніки - Генштаб

Ворожі уламки пошкодили житлові будинки в одному з районів Києва – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА