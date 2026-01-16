Інтерфакс-Україна
Події
05:32 16.01.2026

США готують посилення військової присутності на Близькому Сході на тлі напруженості з Іраном- ЗМІ

1 хв читати

Сполучені Штати готують посилення військової, зокрема авіаносної, присутності на Близькому Сході на тлі зростання напруженості у відносинах з Іраном, щонайменше один американський авіаносець прямує у напрямку регіону, повідомляє Fox News опираючись на данні військових джерел.

За їхніми даними, наразі не уточнюється, чи йдеться про авіаносець USS Abraham Lincoln, який перебуває у Південно-Китайському морі, чи про один із двох авіаносців, що раніше цього тижня вийшли з баз у Норфолку та Сан-Дієго.

Джерела зазначають, що у найближчі дні та тижні до регіону надходитимуть американські сили з повітря, суші та моря, аби надати президентові США військові варіанти у разі ухвалення рішення про можливі удари по Ірану. Ці дії, за словами посадовців, є частиною процесу, який отримав назву "формування сил".

Одне з поінформованих джерел повідомило, що у разі ухвалення рішення про військові дії "це буде інакше, більш наступально". За його словами, військові планувальники США готують низку варіантів розвитку подій, які залежатимуть від дій іранського режиму в найближчі дні.

Офіційні особи США підтвердили телеканалу, що наразі близько 30 тис. американських військовослужбовців розміщені в зоні відповідальності Центрального командування США (CENTCOM). Водночас у регіоні наразі немає американських авіаносців або авіаносних ударних груп.

Джерело: https://www.foxnews.com/world/us-sending-military-assets-middle-east-trump-weighs-iran-strike-sources-say

Теги: #військова #сша #присутність #схід #близький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:04 16.01.2026
Трамп оголосив про формування "Ради миру" та перехід до наступної фази мирного плану для Гази

Трамп оголосив про формування "Ради миру" та перехід до наступної фази мирного плану для Гази

01:15 16.01.2026
Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

00:08 16.01.2026
США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

18:35 15.01.2026
США офіційно підтвердили захват танкеру Veronica

США офіційно підтвердили захват танкеру Veronica

22:22 11.01.2026
Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ

Посадовці Словаччини домовилися про відмову в військовій підтримці України - ЗМІ

02:31 03.01.2026
Зеленський анонсував зміни у військовій освіті

Зеленський анонсував зміни у військовій освіті

15:46 29.12.2025
Інформація про повний контроль ворога над Родинським не відповідає дійсності - УВ "Схід"

Інформація про повний контроль ворога над Родинським не відповідає дійсності - УВ "Схід"

20:10 23.12.2025
Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в центрі блокується просування противника – УВ "Схід"

Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в центрі блокується просування противника – УВ "Схід"

05:16 19.12.2025
Держави-члени ЄС мають активізувати військову підтримку України – висновки саміту ЄС

Держави-члени ЄС мають активізувати військову підтримку України – висновки саміту ЄС

06:37 16.12.2025
Головний маршал авіації Британії закликав посилити підготовку до можливої загрози з боку РФ — ЗМІ

Головний маршал авіації Британії закликав посилити підготовку до можливої загрози з боку РФ — ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку - Генштаб

Німеччина рішуче блокує російські тіньові танкери у територіальних водах - ЗМІ

Ворог окупував Красногірське та просунувся у кількох населених пунктах Запорізької та Донецької областей - DeepState

Кабмін ухвалив постанову про запуск цифрового дашборда для держслужбовців і громадян

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

Суд Німеччини продовжив тримання під вартою підозрюваного у справі підриву "Північних потоків" Сергія Кузнєцова - ЗМІ

Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

Суд встановив заставу 33 млн грн нардепу Дубінському - ЗМІ

У Херсоні внаслідок дронової атаки помер поранений 54-річний чоловік - ОВА

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА