США готують посилення військової присутності на Близькому Сході на тлі напруженості з Іраном- ЗМІ

Сполучені Штати готують посилення військової, зокрема авіаносної, присутності на Близькому Сході на тлі зростання напруженості у відносинах з Іраном, щонайменше один американський авіаносець прямує у напрямку регіону, повідомляє Fox News опираючись на данні військових джерел.

За їхніми даними, наразі не уточнюється, чи йдеться про авіаносець USS Abraham Lincoln, який перебуває у Південно-Китайському морі, чи про один із двох авіаносців, що раніше цього тижня вийшли з баз у Норфолку та Сан-Дієго.

Джерела зазначають, що у найближчі дні та тижні до регіону надходитимуть американські сили з повітря, суші та моря, аби надати президентові США військові варіанти у разі ухвалення рішення про можливі удари по Ірану. Ці дії, за словами посадовців, є частиною процесу, який отримав назву "формування сил".

Одне з поінформованих джерел повідомило, що у разі ухвалення рішення про військові дії "це буде інакше, більш наступально". За його словами, військові планувальники США готують низку варіантів розвитку подій, які залежатимуть від дій іранського режиму в найближчі дні.

Офіційні особи США підтвердили телеканалу, що наразі близько 30 тис. американських військовослужбовців розміщені в зоні відповідальності Центрального командування США (CENTCOM). Водночас у регіоні наразі немає американських авіаносців або авіаносних ударних груп.

Джерело: https://www.foxnews.com/world/us-sending-military-assets-middle-east-trump-weighs-iran-strike-sources-say