Мінкультури оголосило відбір кандидатів до наглядової ради Українського фонду культспадщини

Міністерство культури України оголошує прийом заявок від громадських організацій на делегування кандидата до Наглядової ради Українського фонду культурної спадщини.

"Український фонд культурної спадщини (UCHF) – це платформа для відновлення культури як основи ідентичності та демократії. Його зареєстрували у Брюсселі в жовтні 2025 року за підтримки Міністерства культури України та Міжнародного альянсу захисту спадщини (ALIPH). Діяльність UCHF розпочата на неформальній зустрічі міністрів культури та медіа, що відбулася 3 листопада у Копенгагені", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що створення Фонду це відповідь на безпрецедентні руйнування культурних об’єктів, спричинені агресією Росії, а мета Фонду як багатодонорської платформи міжнародної підтримки — залучення, акумулювання, управління та інвестування ресурсів для реалізації програм і проєктів, спрямованих на збереження, захист і відновлення культурної спадщини, а також на розвиток і промоцію культури в Україні.

"Діяльність Фонду буде спрямовуватись наглядовою радою, до складу якої увійдуть представники інституцій-партнерів, ключових донорів, незалежні експерти у сферах спадщини, культури та міжнародного співробітництва, а також представники української влади та громадянського суспільства. Наглядова рада забезпечуватиме загальне стратегічне керівництво, підзвітність і відповідність діяльності Фонду міжнародним найкращим практикам", - розповіли у відомстві.

Згідно зі статутом Фонду, Мінкультури делегує до складу наглядової ради одного представника громадського сектору.

Вимоги до кандидатів: здатність забезпечувати стратегічний нагляд і консультування новоствореної інституції; досвід роботи в наглядових радах; експертиза у сфері культури та/або культурної спадщини; знання процесів відновлення спадщини, культурної стійкості та сталого відновлення; підтверджена здатність сприяти стратегічним партнерствам, координації донорів і фандрайзингу в культурній сфері; відмінні комунікаційні навички та навички налагодження професійних мереж; вільне володіння англійською мовою; готовність брати участь у щоквартальних засіданнях наглядової ради UCHF та у 1-2 зустрічах на рік в Брюсселі.

Зазначається, що відбір кандидатів здійснюватиметься шляхом співбесіди з віце-прем’єр-міністром з гуманітарної політики - міністром культури України Тетяною Бережною.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку листопада в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародної конференції "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини.

По результатам Конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують 3 млн євро у новостворений Український фонду культурної спадщини.

Раніше в Мінкультури повідомили, що Український фонд культспадщини працюватиме за бельгійським законодавством, а до органів управління будуть входити іноземні держави і міжнародні організації, які зробили перші внески.